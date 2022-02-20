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Блинкен заявил, что его встреча с Лавровым по-прежнему планируется

Госсекретарь США напомнил, что инициативу организации этих переговоров выдвинула американская сторона

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Планы проведения очной встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена по-прежнему остаются в силе, невзирая на нынешнее развитие событий вокруг Украины. Об этом глава американского внешнеполитического ведомства сообщил в вышедшем в эфир в воскресенье интервью телеканалу CNN.

Блинкен напомнил, что инициативу организации этих переговоров выдвинула американская сторона. "Он (Лавров - прим. ТАСС) ответил и сказал: "Да, давайте встретимся". И мы ответили, что встреча состоится, если вы (россияне - прим. ТАСС) до этого не вторгнетесь на Украину", - заявил шеф американской дипломатии.

"В настоящее время эта встреча остается [в графике]", - подтвердил Блинкен. "Следите за развитием событий в следующие несколько дней", - добавил он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияБлинкен, Энтони
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