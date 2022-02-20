Пентагон: у США есть уверенность в своих разведданных о ситуации вокруг Украины

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты уверены в своих разведывательных данных относительно ситуации на Украине и планов России. Об этом заявил глава МИД США Ллойд Остин в опубликованном в воскресенье интервью телеканалу ABC .

"У нас есть значительная уверенность в том, что мы наблюдаем", - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса ведущей.

При этом глава американского оборонного ведомства отметил, что даже исходя из всей доступной информации нельзя делать однозначные выводы. "Можно делать предположения на основании того, что у вас есть <...>, однако необходимо рассматривать все возможности", - считает он.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Москва ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.