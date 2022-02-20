Болгария подписала декларацию о европейской перспективе Украины

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков и президент Украины Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности подписали декларацию о европейской перспективе Украины. Об этом сообщил в воскресенье министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"С ним он (Петков - прим. ТАСС) подписал декларацию о поддержке Болгарией европейской перспективы Украины. Это уже восьмая такая декларация, то есть практически треть членов ЕС официально подтвердили европейскую перспективу Украины", - сказал Кулеба на брифинге, который транслировал телеканал "Украина-24".

Аналогичную декларацию уже подписали Словения, Хорватия, Польша, Словакия, Латвия, Литва и Эстония. Ранее украинский лидер анонсировал увеличение числа стран - членов ЕС, которые письменно на двустороннем уровне заявят о поддержке европейской перспективы Украины. По его словам, "когда Украина и страны Евросоюза решат, что Украина может быть членом ЕС", то страны, подписавшие такие декларации, "точно проголосуют за Киев". В то же время Зеленский признал, что членство Украины в ЕС должно быть поддержано всеми 27 государствами союза, а с некоторыми странами "нужно будет больше работать по этому вопросу".

Ранее в воскресенье министр иностранных дел Украины призвал страны Запада дать Украине четкий сигнал о том, что страна будет членом ЕС.