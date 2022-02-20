МИД Швеции рассматривает возможность увеличения числа наблюдателей миссии ОБСЕ на Украине

СТОКГОЛЬМ, 20 февраля. /ТАСС/. Швеция рассматривает возможность увеличения числа наблюдателей в составе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ). Об этом в воскресенье в Twitter написала министр иностранных дел королевства Анн Линде.

"Швеция решительно поддерживает Украину. Установление фактов на местах важнее, чем когда-либо. Являясь частью тройки ОБСЕ, решительно поддерживаю работу действующего председателя ОБСЕ [главы МИД Польши] Збигнева Рау в миссии по установлению фактов на Украине. Швеция также рассматривает увеличение числа наблюдателей в СММ", - отметила она.

В последние дни ситуация в Донбассе резко обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках с 17 февраля сообщают о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины, которые привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.