МИД Египта: запуск Эфиопией в эксплуатацию ГЭС нарушает подписанное соглашение

КАИР, 20 февраля. /ТАСС/. Египет обвинил в воскресенье Эфиопию в нарушении подписанного трехстороннего соглашения (Египет, Судан и Эфиопия) после пуска Аддис-Абебой в эксплуатацию спорной плотины "Возрождение" на Голубом Ниле. С соответствующим заявлением выступил МИД арабской республики.

"Решение Эфиопии в одностороннем порядке начать эксплуатацию плотины является нарушением Декларации принципов 2015 года (она, в частности, прописывает необходимость согласованности всех действий сторон - прим. ТАСС)", - говорится в обнародованном заявлении египетского внешнеполитического ведомства.

Ранее Каир заявлял о готовности возобновить переговоры по спорной плотине, но не выдвинул никаких новых предложений о путях устранения существующих разногласий и противоречий. В воскресенье в Эфиопии прошла торжественная церемония пуска ГЭС "Возрождение". Запущенный первый блок имеет мощность 375 МВт.

Эфиопия приступила к реализации проекта создания на Голубом Ниле ГЭС "Возрождение" в 2011 году. Объект стоимостью $4,6 млрд возводится в 30 км от границы с Суданом. Мощность ГЭС, которая является самой большой в Африке и представляет собой каскад плотин, составит 5 250 МВт. Основная плотина имеет высоту 145 метров. Станция должна полностью обеспечить электроэнергией население страны, излишки будут экспортироваться в соседние государства.

Ведущиеся с 2012 года в различных форматах переговоры между Эфиопией, Суданом и Египтом пока не привели к выработке соглашения о функционировании ГЭС. Их последняя фаза началась два года назад под эгидой Африканского союза. Последний раунд этих переговоров прошел в столице Демократической Республики Конго Киншасе в апреле 2021 года без достижения компромисса. С тех пор ведутся консультации с целью возобновить трехсторонние переговоры.

Власти Эфиопии в 2020 и 2021 годах осуществили в сезоны дождей заполнение водохранилища ГЭС. Судан и Египет обеспокоены планами Эфиопии продолжать заполнение водохранилища без принятия соответствующего международного соглашения. Так, эфиопское правительство сообщило, что наполнит водохранилище ГЭС до проектного уровня за семь лет. Египет настаивает на периоде в 21 год с тем, чтобы избежать значительных негативных последствий сокращения поступления воды в Нил. Аддис-Абеба отказывается брать на себя обязательства, которые устроили бы Каир.