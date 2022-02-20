Власти Молдавии призвали граждан воздержаться от поездок на Украину

КИШИНЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Молдавии призвали граждан отказаться от поездок на Украину, а тем, кто уже находится в соседней стране, соблюдать осторожность. Об этом в воскресенье говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии.

"Призываем граждан Молдовы быть максимально осторожными при планировании поездок на Украину, а также оценить степень риска перед тем, как ехать. Тем, кто уже находится в стране, стоит избегать массовых скоплений людей, а также держать при себе документы и деньги, необходимые для того, чтобы покинуть страну", - отмечается в тексте. Кроме того, гражданам Молдавии рекомендовано избегать поездок в восточные регионы Украины.

В ведомстве отметили, что, несмотря на эскалацию напряженности на Украине, посольство республики в Киеве и консульство в Одессе работают в штатном режиме и готовы оказать помощь.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в Кишиневе чрезвычайно озабочены ситуацией и учитывают все возможные сценарии развития событий на Украине, в том числе военные действия. Глава государства призвала всех не поддаваться панике, влиянию лжи и пропаганды.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.