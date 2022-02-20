В Минске заявили о финансировании незаконных акций из-за рубежа перед референдумом

МИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии имеют информацию о финансировании противозаконных акций из-за рубежа в период проведения конституционного референдума. Об этом заявил в воскресенье глава МВД Белоруссии Иван Кубраков в эфире телеканала СТВ.

"Такая информация у нас имеется. Всем этим людям, которые совершали противоправные действия - забрасывали краской билборды, повреждали городское имущество - практически всем перечислялись деньги, - сказал министр. - То есть бесплатно никто ничего не делает, естественно, финансирование на таких лиц выделено из-за границы". "И сейчас есть определенные перечисления. Мы это фиксируем. И, естественно, устанавливаем источники финансирования", - сказал министр.

По его словам, участников деструктивных Telegram-каналов правоохранители контролируют. "На сегодня нами уже задержан не один участник таких деструктивных каналов, которые пытались устроить, вернее, планировали устроить провокации во время референдума, - сказал Кубраков. - В отношении кого-то мы составили административные материалы, в отношении кого-то возбуждены уголовные дела, они арестованы".

Министр отметил, что в настоящее время "по всей республике оперативная обстановка находится полностью под контролем сотрудников органов внутренних дел". "Сегодня можно с уверенностью сказать, что провокаторы, действительно, способны только на какие-то фейковые угрозы в интернете и так далее. Мы проработали абсолютно все варианты, - сказал министр. - Мы контролируем обстановку не только на улицах нашей республики, но и в интернете". Кубраков напомнил, что личный состав органов внутренних дел Белоруссии с 21 по 28 февраля будет нести службу в усиленном режиме.

Республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии пройдет 27 февраля. Досрочно на референдуме можно будет проголосовать с 22 по 26 февраля.