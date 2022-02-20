Евродепутат заявил, что РФ справедливо требуют от НАТО не подходить к границам страны

ПАРИЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Евродепутат и лидер французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла назвал справедливыми требования России к НАТО не приближаться к российским границам.

"Россия и ее президент Владимир Путин справедливо требуют от НАТО, чтобы альянс не приближался к российским границам", - сказал он в эфире телеканала BFM в воскресенье. Политик напомнил об обещании, данном еще в 1991 году американской администрацией президенту СССР Михаилу Горбачеву отказаться от продвижения НАТО на восток. Он отметил, что с тех пор это соглашение не соблюдалось, и США "как жандарм мира, стремящийся к экспансии, приближались к границам РФ, следуя логике холодной войны".

"Я считаю, что нельзя воевать с Россией, <...> нужно искать сбалансированный подход. <...> Следует решительно избавиться от антироссийского синдрома", - сказал он. По словам Барделла, важную роль в процессе деэскалации должна сыграть Франция. "Наша задача - искать баланс и способствовать примирению, призывать деэскалации", - заметил французский европарламентарий.

19 февраля немецкая газета Der Spiegel опубликовала выдержки из архивных документов о встрече в формате "два плюс четыре" (переговоры с участием ГДР, ФРГ, Франции, СССР, Великобритании и США об урегулировании в отношении Германии - прим. ТАСС), состоявшейся в городе Бонн. Согласно публикации, представители западных стран заверили советское руководство, что не намерены расширять территорию альянса на восток за пределы Германии.

Россия в декабре 2021 года направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, в число которых вошли требования юридически закрепить отказ альянса от дальнейшего расширения на восток, а также вернуть его военную инфраструктуру к границам 1997 года. В конце января Вашингтон и Брюссель передали Москве свои письменные ответы, из которых следует, что на принципиальные для России уступки Запад не пошел.