Макей считает, что надо подумать о единых стандартах выборов и наблюдения в ЕАЭС

МИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей считает целесообразным подумать о создании на пространстве ЕАЭС общих стандартов выборов и единой структуры наблюдателей.

"Наверное, стоит [задуматься]. Идея висит в воздухе, что называется. И на каких-то встречах мы затрагивали эту тему с коллегами, - сказал министр в эфире телеканала "Беларусь-1" в воскресенье. - Есть ряд других предложений, связанных с выработкой общих подходов на постсоветском пространстве в отношении, допустим, правозащитной проблематики. Очень важно, конечно, выработать и иметь общие подходы по электоральным кампаниям".

По его словам, показательно, что традиционно на электоральные кампании приглашают "наблюдателей от СНГ, от тех структур, которые действительно стремятся объективно оценивать процессы, происходящие в той или иной стране". "Думаю, эту тенденцию надо развивать и далее", - сказал министр.

Макей также обратил внимание на неравнозначное отношение руководства БДИПЧ к электоральным компаниям в разных регионах пространства ОБСЕ. "Считаю, что это абсолютно вредит и самой БДИПЧ. Мы вместе с Россией и другими нашими союзниками много раз указывали на то, что надо выработать общие критерии к оценке выборов во всех странах. Руководствоваться этими критериями и давать оценки, которые будут максимально объективными", - сказал глава МИД.

По его словам, то, что происходит сейчас в этом вопросе, абсолютно неприемлемо, ведь в страны постсоветского пространства приезжают делегации наблюдателей от стран Запада с уже заранее заготовленными политизированными докладами.