Байден обсудил ситуацию на Украине с членами Совета национальной безопасности

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден обсудил в воскресенье ситуацию на Украине с членами Совета национальной безопасности Белого дома. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как уточняется в документе, Байден "созвал заседание Совета национальной безопасности, чтобы обсудить последнее развитие событий относительно наращивания Россией сил на границе Украины".

О планах проведения заседания сообщила в субботу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она уточнила тогда, что "Байден продолжает следить за меняющейся ситуацией на Украине и его команда по национальной безопасности регулярно докладывает ему о развитии событий".

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках начали всеобщую мобилизацию.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.