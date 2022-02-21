График Байдена изменили второй раз за день из-за касающихся его семьи обстоятельств

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. График президента США Джо Байдена в воскресенье был во второй раз за день пересмотрен из-за обстоятельств, касающихся его семьи, американский лидер отменил поездку в Уилмингтон (штат Делавэр) и останется в Белом доме. Об этом говорится в сообщении пресс-пула Белого дома.

"Имели место связанные с семьей президент обстоятельства, из-за которых он должен был отправиться в Уилмингтон (штат Делавэр) сегодня вечером, однако он больше не намерен ехать и останется сегодня вечером в Вашингтоне", - приводятся в сообщении слова сотрудника Белого дома. О каких именно событиях идет речь, не уточняется.

В пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что "в эти выходные дни, в том числе в День президентов (американский праздник, отмечается в третий понедельник февраля) в понедельник, президент <...> останется в Белом доме". "Он, конечно, будет внимательно следить за развитием событий на Украине <...>", - пояснила тогда она.

Ранее в воскресенье пресс-служба Белого дома распространила обновленный график Байдена. Из него следовало, что планы президента изменились, и в ближайшие часы он отправится в Уилмингтон, где находится его дом. Уточнялось, что американский лидер "останется в Делавэре в День президентов". Теперь график возвращен к первоначальному виду. Байден, как и планировалось, останется в Белом доме.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.