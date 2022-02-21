Сербский депутат опубликовал открытое письмо в поддержку жителей Донбасса

"Никто не понимает вас лучше нас, сербов, ведь мы в Хорватии и в Боснии и Герцеговине в 1990-х годах претерпевали то же, что и вы в последние восемь лет. <...> С вами все сербы и все православные славяне, и весь правдолюбивый мир", - написал Банджур.

Сербский депутат отметил, что народ Донбасса "уже восемь лет является жертвой неонацистской идеологии, которую считали поверженной и искорененной благодаря победе в Великой отечественной войне в 1945 году": "Восемь лет ваши дома обстреливают, ранят и убивают беззащитных мирных людей. Это делает киевский режим, который с помощью западных спецслужб незаконно и насильственно захватил власть в 2014 году, тогда была растоптана Конституция и отнята власть у законно избранного президента Украины. Победа нацизма никогда не продолжалась долго - не будет и на этот раз!"

"Их идеология - создание мононационального государства, Украины без русских и тех, кто считает русских братьями - противоречит не только исторической справедливости, но и всякому здравому смыслу. Правда на вашей стороне, а там, где правда - там и Бог! Как сказал великий Александр Невский: не в силе Бог, а в правде!", - пишет Банджур.

Депутат выразил надежду, что Россия и ее президент не бросят в беде своих братьев в Донбассе. Банджур считает, что Украину используют в качестве орудия против России, вынуждая Москву к военному ответу. "Это именно то, чего желают НАТОвские ястребы, враги россиян, украинцев, и всех нас. Для них будет счастьем наблюдать, как русские и украинцы будут убивать друг друга, расходуя военные ресурсы и истощая свою экономику", - написал он.

Сербский политик призвал киевский режим вместо насилия по отношению к гражданам Донбасса применить Минские соглашения и сесть с Донецком и Луганском за стол переговоров, отметив, что "это единственный путь для Украины". "Россия никогда не начинала войну, но всегда заканчивала! Всегда с ответным визитом и парадом победителей. В Париже, Берлине… где бы то ни было!", - закончил свое письмо Милош Банджур.