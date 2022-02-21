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Кризис на Украине
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В ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей республики в результате обстрелов

Вооруженные силы Украины за сутки 63 раза обстреляли населенные пункты в республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня

ЛУГАНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 63 раза обстреляли населенные пункты в зоне ответственности Луганской народной республики (ЛНР), в результате чего погибли два мирных жителя. Об этом сообщило в понедельник представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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"За истекшие сутки 20 февраля 2022 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 63 нарушения режима прекращения, в том числе с применением тяжелого вооружения", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.

"В результате чего погибло два мирных жителя республики, а также полностью разрушен один жилой дом в садоводческом кооперативе "ЛАДА". Более детальная информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - передает представительство ЛНР.

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