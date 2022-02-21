Премьер Японии примет участие в виртуальном саммите G7 24 февраля

ТОКИО, 21 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует принять участие в виртуальной встрече лидеров стран G7, которая пройдет 24 февраля. Об этом в понедельник на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"24 февраля под председательством Германии планируется проведение виртуальной встречи лидеров G7. От Японии в ней принять участие должен будет премьер-министр [Фумио] Кисида", - отметил он. Мацуно подчеркнул, что на встрече планируется обсудить широкий спектр внешнеполитических вопросов, включая Украину.

Кисида в свою очередь, выступая в понедельник в парламенте, подчеркнул, что ситуация вокруг Украины остается "непредсказуемой", но пообещал совместно с другими странами продолжить дипломатические усилия, направленные на снижение напряженности.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.