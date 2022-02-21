В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли из гранатометов село Старомихайловка

ДОНЕЦК, 21 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли в понедельник из крупнокалиберных минометов село Старомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР), выпустив по нему 14 мин. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению <...> населенного пункта Старомихайловка", - передает представительство. Оно отмечает, что украинские силовики открыли огонь по Петровскому в 07:00, по селу было выпущено 14 мин калибра 120 мм.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ЛНР) сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию. 19 февраля в республиках начали всеобщую мобилизацию.