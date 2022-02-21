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Министр обороны Украины убежден, что настало время "включать режим санкций" против России

Министр обороны Украины убежден, что настало время "включать режим санкций" против России.

Украина вновь обратилась ко всем партнерам с просьбой предоставить средства обороны
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