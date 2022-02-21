В Киеве заявили, что Украина приветствует инициативу проведения саммита Путина и Байдена

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Украина приветствует инициативу провести переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом в понедельник сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Ночью я говорит с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он проинформировал меня об инициативе провести саммит с президентами Байденом и Путиным. Мы приветствуем ее, мы верим, что любое усилие по поиску дипломатического решения стоит того, чтобы попытаться", - отметил Кулеба.

Кулеба сообщил, что Украина и США будут синхронизировать свои позиции перед возможной встречей Путина и Байдена, чтобы учесть интересы Киева.

"Мы будем близко координироваться с ними (с США - прим. ТАСС), когда будут приготовления к этому саммиту, чтобы синхронизовать наши позиции и быть уверенными, что наши интересы будут учтены", - отметил Кулеба.

По его словам, Украина ожидает, что Путин и Байден "выйдут из комнаты переговоров с соглашением".