Глава МИД Германии заявила о постоянной готовности ЕС к переговорам с Россией

БРЮССЕЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Европейский союз в любой момент готов к контактам с Россией по ситуации на Украине. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в понедельник, по прибытии на встречу с европейскими коллегами в Брюсселе.

"Я обращаюсь к российскому правительству - возвращайтесь за стол переговоров, мы находимся за ним каждую минуту, каждый час. Мы ждем вас, чтобы вместе обеспечить мир и безопасность на Украине", - сказала она. По ее словам, Запад не говорит за спиной Украины.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках объявлена всеобщая мобилизация.