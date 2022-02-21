Лукашенко пообещал представить мировому сообществу факты геноцида белорусов в годы войны

МИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Белоруссия доведет до конца расследование и представит факты геноцида белорусов в период Великой Отечественной войны мировому сообществу. Об этом он заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения наград прокурорским работникам в музее Великой Отечественной войны, сообщила в понедельник президентская.

"Все результаты проведенной работы представим мировому сообществу, естественно, если к этому времени это мировое сообщество будет существовать и захочет узнать и услышать эти факты, - сказал Лукашенко. - Они станут напоминанием о том, что так усиленно пытаются забыть современные последователи фашизма". Он заверил, что начатое Генеральной прокуратурой расследование фактов геноцида белорусского населения в годы Великой Отечественной войны и установление конкретных лиц, которым удалось избежать наказания за убийство мирного населения, будут доведены до конца. "Это вопрос исторической справедливости и нашего долга перед памятью более 3 миллионами человек, которые стали жертвами нацизма", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, очевидно, что после проведенного расследования численность погибших, замученных во время войны людей увеличится, ведь только в 2021 году в Белоруссии установили еще около 300 мест захоронений. Лукашенко отметил, что белорусы должны помнить, что не одно десятилетие потребовалось для восстановления довоенной численности населения республики.

В апреле 2021 года Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Ведомство ставит в рамках международных договоров вопрос о выдаче ряда преступников, которые еще живы, и уже запросила у России, Германии и других стран правовую помощь в расследовании этого дела. Генеральный прокурор республики Андрей Швед ранее сообщил, что более 400 фашистов, связанных с геноцидом белорусского народа в годы войны, живут в 17 странах.