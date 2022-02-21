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Кризис на Украине

Глава МИД Австрии предупредил об опасности ухудшения отношений Европы с РФ на многие годы

При этом Александер Шалленберг повторно обозначил свою позицию, что санкции Евросоюза против России будут введены только в качестве реакции на возможную агрессию в отношении Украины

БРЮССЕЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Отношения Европы и России будут отягощены на многие годы в случае военной агрессии против Украины. С таким предупреждением выступил в понедельник глава австрийского МИД Александер Шалленберг перед заседанием министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

"Ужасный факт, что мы сейчас думаем над тем, что в случае военной агрессии отношения Европы и России будут затруднены на многие годы и десятилетия, - сказал министр журналистам. - Рационально трудно понять те действия [России], которые мы наблюдаем сейчас", - добавил Шалленберг.

Шалленберг также повторно представил свою позицию, что санкции Евросоюза против России будут введены только в качестве реакции на возможную агрессию в отношении Украины и не будут вводиться заранее в качестве превентивной меры. "Санкции - это реакция. Это мера наказания, ее нельзя и не надо вводить заранее <...> Правильно, что мы заранее не объявляем, как будет выглядеть этот пакет санкций", - сказал министр.

В последнее время в странах Запада звучат заявления о якобы возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Кроме того, в западных СМИ периодически называют "даты вторжения", которые регулярно "переносят".

Теги
АвстрияРоссияКризис на УкраинеШалленберг, Александер
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