МИД Малайзии опроверг планы открытия в Афганистане официального представительства

СИНГАПУР, 21 февраля. /ТАСС/. Малайзия не намерена открывать официальное представительство в Афганистане, несмотря на недавний визит в Кабул спецпосланника МИД страны Ахмада Азама и его встречу с министром иностранных дел во временном правительстве талибов Амиром Ханом Моттаки. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении ведомства.

"Ахмад Азам действительно побывал в Афганистане, но речь идет об открытии представительства неправительственной организации "Глобальная мирная миссия", руководителем которой также является Ахмад", - указали в МИД.

"Речи о появлении малайзийской государственной структуры не идет", - подчеркнули в ведомстве.

Министр иностранных дел Сайфуддин Абдулла в январе заявил, что в Куала-Лумпуре пока еще не принято решение о признании правительства радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). По его словам, Малайзия с осторожностью подходит к данному вопросу и ожидает официальную позицию международных структур, в том числе Организации исламского сотрудничества, в отношении талибов.