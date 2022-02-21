{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД Малайзии опроверг планы открытия в Афганистане официального представительства

Власти обсудили открытие представительства неправительственной организации "Глобальная мирная миссия" в Афганистане

СИНГАПУР, 21 февраля. /ТАСС/. Малайзия не намерена открывать официальное представительство в Афганистане, несмотря на недавний визит в Кабул спецпосланника МИД страны Ахмада Азама и его встречу с министром иностранных дел во временном правительстве талибов Амиром Ханом Моттаки. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении ведомства.

"Ахмад Азам действительно побывал в Афганистане, но речь идет об открытии представительства неправительственной организации "Глобальная мирная миссия", руководителем которой также является Ахмад", - указали в МИД.

"Речи о появлении малайзийской государственной структуры не идет", - подчеркнули в ведомстве.

Министр иностранных дел Сайфуддин Абдулла в январе заявил, что в Куала-Лумпуре пока еще не принято решение о признании правительства радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). По его словам, Малайзия с осторожностью подходит к данному вопросу и ожидает официальную позицию международных структур, в том числе Организации исламского сотрудничества, в отношении талибов.

Теги
АфганистанМалайзия
Иран назвал двойными стандартами намерение Австралии признать ХАМАС террористами
Движение занимает большинство мест в парламенте Палестины, представляет население и формирует правительство
Читать полностью