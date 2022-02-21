МИД Франции: инициатива о саммите РФ - США указывает на возможность политического решения

ПАРИЖ, 21 февраля. /ТАСС/. Новые контакты по урегулированию кризиса вокруг Украины позволяют надеяться на дипломатическое решение. Об этом заявил в понедельник госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала LCI .

"Франция видит в ситуации на Украине надежду на дипломатическое решение, - отметил он. - Российское военное присутствие в регионе остается весьма существенным, но в то же время возрождена надежда на дипломатическое решение".

Он констатировал, что в настоящий момент "идет основательная дискуссия". Ранее Елисейский дворец сообщил, что Франция вместе с другими заинтересованными сторонами примет участие в подготовке саммитов, посвященных урегулированию кризиса вокруг Украины.

В коммюнике французской президентской администрации указывалось, что в телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным (дважды) и президентом США Джо Байденом лидер Франции Эмманюэль Макрон предложил провести российско-американскую встречу на высшем уровне, а затем саммит уже с участием всех заинтересованных сторон по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучали утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.