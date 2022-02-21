Медведчук заявил, что команда Зеленского покрывает свою неэффективность созданием хаоса

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Команда президента Владимира Зеленского покрывает свою неэффективность и непрофессионализм созданием хаоса и беспредела в стране. Такое мнение высказал в понедельник глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

"Зеленский и все его приспешники из "слуг народа" (президентская партия "Слуга народа" - прим. ТАСС) практически три года при власти покрывают систематически свою неэффективность и непрофессионализм в работе по управлению государством за счет постоянно создаваемого искусно хаоса и беспредела в стране", - написал политик в своем Telegram-канале.

По словам Медведчука, власти "обманывают весь украинский народ, говоря с экранов телевизора о так называемом мифическом росте благосостояния населения". Между тем падение благосостояния граждан страны за два года составило более 50%, отметил он. "А это значит, что стремительно растет, согласно данным Opendatabot.ua, количество долгов и должников - физических лиц", - добавил политик. Он привел статистические данные, в соответствии с которыми за прошлый год общая сумма долгов в Едином реестре должников выросла почти на 1,5 млн, а число должников - на 29%. Всего же с 2020 года число должников увеличилось на 69%, уточнил Медведчук.

"Не удивительно, - считает политик, - <...> что мы можем наблюдать темп ускоренного массового разочарования как самим Зеленским, так и его "слугами народа". И их уход от власти, а в последующем привлечение к уголовной ответственности в рамках закона за совершенные ими преступления против человечности - это вопрос времени".