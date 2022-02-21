{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДНР заявили о проникновении в республику двух диверсионных групп для совершения терактов

Две диверсионные группы проникли в ДНР для совершения терактов, идет их поиск - Басурин.

Иран назвал двойными стандартами намерение Австралии признать ХАМАС террористами
Движение занимает большинство мест в парламенте Палестины, представляет население и формирует правительство
Читать полностью