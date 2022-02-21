Лидер итальянской партии "Лига" убежден, что России не нужна война

РИМ, 21 февраля. /ТАСС/. Лидер входящей в правящую коалиции итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини считает, что с Россией необходимо поддерживать тесный диалог. Он также заявил в понедельник в радиоэфире, что РФ не нужна война.

"На протяжении нескольких недель анонсируют немедленную войну, но она никому не нужна. И совершенно неясно, какую выгоду может иметь Россия от войны", - сказал Сальвини. "Никто не заинтересован в войне, но нужен диалог", - добавил он. "Каждый раз, когда говорю о необходимости диалога с Россией, о чем говорит и премьер-министр Марио Драги, меня называют "другом Путина". Я выступаю за мир и не хотел бы, чтобы Россия попала в сферу влияния Китая", - продолжил политик. "Мы, итальянцы - первые заинтересованные в хороших отношениях с Россией", - заключил Сальвини и пояснил, что в Италии наблюдают за ситуацией на энергетическом рынке.

Россия выдвинула США и НАТО требования о гарантиях безопасности, в частности о нерасширении альянса и отводе ударных вооружений. Запад не стал идти навстречу этим инициативам, используя переговоры для "предотвращения" якобы готовящегося вторжения России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже называл такие утверждения о приписываемых Москве намерениях агрессии пустым нагнетанием напряженности. При этом он не исключил провокаций со стороны Запада и Киева для оправдания таких заявлений.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках объявлена всеобщая мобилизация.