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Кризис на Украине

Боррель назвал истерию вокруг Украины "российским кризисом"

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, этот кризис "создан Россией"

БРЮССЕЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал западную военную истерию вокруг Украины "российским кризисом", утверждая, что он "создан Россией". Об этом Боррель написал на своей странице в Twitter под сообщением, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба принял участие в части заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Это не украинский кризис, это российский кризис, поскольку он был создан Россией. Спасибо что присоединился, Дмитро", - написал Боррель.

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УкраинаРоссияКризис на УкраинеБоррель, Жозеп
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