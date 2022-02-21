Боррель назвал истерию вокруг Украины "российским кризисом"

БРЮССЕЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал западную военную истерию вокруг Украины "российским кризисом", утверждая, что он "создан Россией". Об этом Боррель написал на своей странице в Twitter под сообщением, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба принял участие в части заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Это не украинский кризис, это российский кризис, поскольку он был создан Россией. Спасибо что присоединился, Дмитро", - написал Боррель.