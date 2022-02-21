Председательствующая в ОБСЕ Польша призвала провести 21 февраля встречу контактной группы

ВАРШАВА, 21 февраля. /ТАСС/. Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау призвал провести в понедельник заседание контактной группы по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter .

"Я призываю все стороны созвать сегодня заседание Трехсторонней контактной группы. Минские соглашения обеспечивают правильный путь для дипломатического и мирного урегулирования нынешнего кризиса", - написал он.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках начали всеобщую мобилизацию.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские договоренности. Они предполагают прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Минские соглашения остаются нереализованными, так как украинская сторона отказалась от выполнения их политических пунктов, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.