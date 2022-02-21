Из-за обстрелов со стороны ВСУ в Донецке без света остались 814 абонентов

ДОНЕЦК, 21 февраля. /ТАСС/. Шесть трансформаторных подстанций обесточены в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), 814 бытовых потребителей остались без электроснабжения. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики Донецкой народной республики (ДНР).

"В 11:45 (совпадает с мск) в результате боевых действий обесточено шесть трансформаторных подстанций в Петровском районе Донецка. Без энергоснабжения остались 814 бытовых абонентов", - приводит сообщение министерства Донецкое агентство новостей.

Уточняется, что без электроснабжения также осталась одна больница. Энергетики смогут приступить к работам после нормализации обстановки.

В понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня также сообщили, что в результате обстрела со стороны киевских силовиков была обесточена подстанция в поселке Старомихайловка на западе Донецка. Кроме того, как заявили в Народной милиции республики, огнем украинской армии повреждена Центральная городская больница Донецка.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В ДНР и Луганской народной республике (ЛНР) сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. В результате обострения в республиках погиб один военнослужащий и три мирных жителя, пять человек пострадали. 18 февраля было объявлено об эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию, 19 февраля в республиках начали всеобщую мобилизацию.