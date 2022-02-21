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Кризис на Украине

Кабмин Германии пока не называет даты возможных встреч в "нормандском формате"

Встреча советников назначалась на март, отметил представитель кабмина Штеффен Хебештрайт

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Представители Германии пока не могут сказать, когда состоятся следующие встречи в "нормандском формате" по Украине

"Пока не могу назвать дату встречи на уровне глав МИД", - сказал в понедельник представитель внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер.

"Предпосылка для встречи советников - встреча Трехсторонней контактной группы, - отметил со своей стороны представитель кабмина Штеффен Хебештрайт. - Если я правильно помню, то следующая встреча советников назначалась на март, но ситуация сейчас динамичная, все может поменяться".

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