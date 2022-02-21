ЕС направил Украине палатки, маски, перчатки и 53 тыс. литров дезинфицирующей жидкости

БРЮССЕЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Страны ЕС направили Украине через европейский механизм гражданской обороны экстренную помощь в виде палаток, спальников, масок и перчаток, лекарств и 53 тыс. литров дезинфицирующей жидкости. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Как только Украина попросила нас помощи, мы работаем 24 часа в сутки, чтобы помочь ее властям. Экстренная помощь в сфере гражданской обороны уже в пути", - говорится в заявлении Совета.

Помощь выделили Франция, Австрия, Ирландия, Румыния и Словения. Она включает свыше миллиона нестерильных масок, более 250 тыс. пар перчаток, по 5 тыс. упаковок антибиотиков, анальгетиков и противовоспалительных средств, 10 дизельных генераторов, свыше 300 палаток, 2 тыс. одеял, 300 спальников и 25 биотуалетов, а также свыше 53 тыс. литров дезинфицирующей жидкости.

15 февраля Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины направила в ЕС и НАТО список с запросом экстренной помощи в сфере гражданской обороны в рамках подготовки к "крупномасштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть гражданское население".

Украинский список на четырех страницах включал: по 10 тяжелых бульдозеров, автокранов, экскаваторов и 20-тонных грузовиков, 100 фургонов-внедорожников разного типа, 760 надувных моторных лодок. Кроме того, перечень включал средства и машины, в том числе беспилотные, для поиска мин и разминирования, дезактивации территории, химической и радиологической разведки, средства пожаротушения, включая десятки насосов, цистерны, а также пожарные шланги различных типов общей длиной 240 км. Украина также просит 70 тысяч костюмов химзащиты и десятки тысяч единиц различного пожарного снаряжения, 180 водолазных костюмов, тысячи устройств радиосвязи и десятки тысяч доз различных медикаментов и медицинских средств.

Последним пунктом в этом списке значатся 30 мобильных модульных комплексов для развертывания мобильных медицинских центров.