Глава МИД Сирии отметил важную роль Путина в укреплении безопасности в мире

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сирия поддерживает усилия президента России Владимира Путина по укреплению безопасности и стабильности в ряде регионов мира, где Запад поощряет кризисы. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Фейсал Микдад на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Хотел бы упомянуть важную и главную роль, которую играет президент РФ Владимир Владимирович Путин для укрепления безопасности и стабильности не только на Ближнем Востоке", - сказал глава МИД Сирии.

"Мы подтверждаем поддержку Сирии усилиям Владимира Владимировича Путина для того, чтобы преодолеть те кризисы, которые Запад поощряет везде и вызывает эскалации в некоторых районах мира", - добавил он.

Микдад заявил, что Запад поощряет агрессию Украины в отношении России.

"Та кампания, которую ведет Запад в данный момент, кампания лжи и введение в заблуждение - это та же самая кампания, которую они вели против Сирии. В то время когда Запад поощряет Украину в ее агрессии против РФ, снабжает Украину современным оружием и строит военные базы на ее территории, таким образом нарушая все соглашения, которые подписаны на международной арене, в то же самое время [они] говорят, что РФ виновата во всем", - сказал Микдад.