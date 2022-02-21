Белый дом считает, что Россия продолжает подготовку к вторжению

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Все признаки на земле указывают, что Россия в настоящее время продолжает подготовку к "крупному вторжению" на Украину. Об этом заявил в понедельник помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, отвечая на вопрос о перспективах российско-американского саммита в эфире телеканала NBC.

"Когда президент [Франции Эмманюэль] Макрон спросил президента [США Джо] Байдена, готов ли он в принципе встретиться с президентом [РФ Владимиром] Путиным, если Россия не начнет вторжение, президент Байден сказал "да". Но все признаки, которые мы видим на земле, прямо сейчас в том, что касается диспозиции российских сил, показывают, что они на деле готовятся к крупному вторжению на Украину", - сказал Салливан.

Салливан также указал, что США и их союзники встретят Россию "всей своей мощью", если она решит двинуться через Украину на Запад. "Президент (Байден - прим. ТАСС) абсолютно ясно сказал, что мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, потому что обязаны делать это по статье 5 (о коллективной обороне - прим. ТАСС). Это священное обязательство. И если Россия решит двинуться против любой страны НАТО, двинуться дальше на Запад на территорию НАТО, то ее встретит вся мощь американцев и наших союзников", - сказал он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.