На западе Донецка огнем ВСУ обесточены 10 подстанций

ДОНЕЦК, 21 февраля. /ТАСС/. Десять подстанций обесточены в поселке Старомихайловка на западе Донецка из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате 350 абонентов остались без электроэнергии, сообщил в понедельник глава городской администрации Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела со стороны ВСУ в Старомихайловке обесточены девять трансформаторных и одна абонентская подстанции. Без электроэнергии остались 350 абонентов", - написал мэр Донецка в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в данный момент из-за продолжающихся обстрелов у специалистов нет возможности обследовать и устранить повреждения.

Ранее в понедельник в Министерстве угля и энергетики ДНР сообщили, что из-за обстрелов со стороны ВСУ были обесточены шесть трансформаторных подстанций в Петровском районе Донецка, 814 бытовых абонентов остались без света. Позже энергоснабжение было восстановлено, потребителей подключили к резервной линии.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В ДНР и Луганской народной республике (ЛНР) сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. В результате обострения в республиках погиб один военнослужащий и три мирных жителя, пять человек пострадали. 18 февраля было объявлено об эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию, 19 февраля в республиках начали всеобщую мобилизацию.