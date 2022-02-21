Канцлер Австрии призвал Россию обеспечить мир в Европе

ВЕНА, 21 февраля. /ТАСС/. Австрия призывает Россию в качестве военной сверхдержавы обеспечить в Европе мир. Об этом заявил в понедельник канцлер Австрии Карл Нехаммер по итогам консультаций в Вене с австрийскими спецслужбами по ситуации на Украине.

"Настал действительно серьезный час для нас в Европе. Я поэтому призываю и настоятельно прошу Россию выполнить ее роль сверхдержавы. Все осознают это. Что удалось президенту [России Владимиру] Путину, это в достаточной мере представить Российскую Федерацию военной сверхдержавой. Это ему удалось. Сейчас важно, чтобы президент Путин использовал свою военную сверхдержаву, чтобы в Европе был мир, чтобы люди жили в мире вместе на украинско-российской границе", - сказал Нехаммер перед журналистами.