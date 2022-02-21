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ДНР заявила о ликвидации части диверсантов, прорвавшихся к границам России

По данным Министерства госбезопасности республики, их целью были склады боеприпасов в районе села Коминтерново и объекты инфраструктуры Новоазовского района

ДОНЕЦК, 21 февраля. /ТАСС/. Министерство госбезопасности (МГБ) ДНР сообщило о ликвидации части диверсантов, которые прорвались в направлении российской границы.

"Прорыв пресечен группой быстрого реагирования МВД ДНР. Часть диверсантов нейтрализована", - приводит сообщение ведомства в понедельник Донецкое агентство новостей (ДАН).

"Целью диверсантов являлись склады боеприпасов в районе села Коминтерново и объекты инфраструктуры Новоазовского района. Одной из групп, вероятно, планировался прорыв с севера к пограничному пункту пропуска "Новоазовск" с последующим его захватом", - уточнили в министерстве. 

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