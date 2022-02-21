Bloomberg: страны ЕС предложили ввести санкции против РФ в случае признания ЛНР и ДНР

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Несколько лидеров стран Евросоюза предложили ввести ряд ограничительных мер против России в случае признания ей независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как утверждают собеседники агентства, конечный список мер еще не определен. Однако, по их словам, Евросоюз с большой долей вероятности утвердит некоторые из них, так как признание ЛНР и ДНР со стороны РФ будет рассматривается им как нарушение минских соглашений.

В Брюсселе в настоящий момент завершается плановая встреча глав МИД Евросоюза, на которой было утверждено решение о включении пятерых граждан РФ в черный список по Украине за проведение последних выборов в Госдуму в Крыму.

Ранее в понедельник главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик.

Путин в понедельник выслушал членов Совбеза России, которые высказались за признание независимости ДНР и ЛНР, однако глава государства пока не объявил окончательного решения, пообещав, что оно будет принято в этот же день.