Военные инструкторы Литвы передислоцировались в район Львова

"Обучение, которым занимаются литовские инструкторы, в Киеве или в районе Киева приостановлено. Их там не осталось, они передислоцированы в район Львова", - заявил Рупшис.

ВИЛЬНЮС, 21 февраля. /ТАСС/. Находящиеся на Украине военные инструкторы Литвы из-за обострения ситуации в сфере безопасности перемещены из Киева в район Львова. Об этом в понедельник сообщил журналистам командующий армией балтийской республики генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

По словам командующего, в столице Украины осталась лишь некоторая группа литовских военных. "Они охраняют нашу дипломатическую миссию", - пояснил генерал-лейтенант.

Как Рупшис отметил 17 февраля, при обострении ситуации до критического уровня инструкторы будут отозваны из командировки и эвакуированы домой. По словам командующего, на Украине находятся около 40 литовских инструкторов. Это число несколько меняется: кого-то командование отзывает, кого-то направляет, но в среднем это около 40 человек.

Находящееся на Украине группа литовских инструкторов скомплектована из представителей добровольческих военизированных структур, штаба по управлению военными доктринами, авиабазы ВВС и инженерного батальона им. Юозаса Виткуса. Им поставлена задача помочь в реализации военной реформы обучением и подготовкой кадров, внедрением в армии западных стандартов.

13 февраля Украина получила из Литвы партию переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Число переданных ракет не уточнялось. Затем в Вильнюсе заявили, что пошлют группу специалистов для обучения работе с этим вооружением.