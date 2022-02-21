СМИ: полиция Украины окружила дом Медведчука

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Национальной полиции Украины окружили дом главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом сообщило в понедельник издание "Украинская правда".

По его информации, у дома политика дежурят около 30 полицейских и охранников. Полицейские обыскивают припаркованные машины и перекрыли движение по прилегающей к дому Медведчука улице, отмечает издание.

Согласно сведениям его источников в правоохранительных органах, "силовикам поступила оперативная информация о подозрительном движении поблизости дома Медведчука". "На место было направлено несколько экипажей полиции - проследить, чтобы фигурант оставался под домашним арестом, как это постановил суд", - сообщили изданию.

Внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил "Украинской правде", что "полиция не подтвердила информацию о нарушении Медведчуком условий домашнего ареста". По его словам, политик находится дома.

Медведчуку в мае 2021 года предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В октябре 2021 года оппозиционеру предъявлено еще одно обвинение, на этот раз по статьям "Государственная измена" и "Содействие деятельности террористических организаций". По версии следствия, он якобы причастен к поставкам угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в конце 2014 - начале 2015 годов на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн).