В Саудовской Аравии при падении осколков сбитого беспилотника пострадали более 15 человек

КАИР, 21 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 16 человек пострадали в городе Джизан на юго-западе Саудовской Аравии в результате падения осколков беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который был сбит средствами ПВО аравийской коалиции во главе с Эр-Риядом. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении альянса.

"Средства ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили беспилотник, который был запущен в сторону аэропорта имени короля Абдаллы в городе Джизан. Осколки упали в окрестностях воздушной гавани. По предварительным данным, 16 человек, являющихся гражданами разных государств, получили травмы", - цитирует сообщение коалиции телеканал Al Arabiya.

В тексте уточняется, что БПЛА был запущен с территории международного аэропорта йеменского города Сана, который находится под контролем мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".

Ранее в коалиции проинформировали о том, что начиненный взрывчаткой беспилотник, который был также запущен хуситами с территории аэропорта столицы Йемена, упал рядом с деревней Эль-Маабудж в провинции Джизан, никто не пострадал.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют атаки посредством баллистических ракет и заминированных беспилотников, главной целью которых остаются Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная.