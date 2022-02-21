ЦИК Южной Осетии отказал в регистрации экс-президенту Эдуарду Кокойты

ЦХИНВАЛ, 21 февраля. /ТАСС/. Центризбирком Южной Осетии в понедельник отказал в регистрации инициативной группе избирателей по выдвижению кандидата в президенты экс-президента Эдуарда Кокойты из-за отказа предоставить согласие на трансграничную передачу данных, сообщили ТАСС в ЦИК республики.

"Инициативной группе по выдвижению Кокойты Эдуарда Джабеевича и его уполномоченным решением Центризбиркома отказано в регистрации. Пункт 4 статьи 48 конституции определяет, что порядок выборов президента определяется конституционным законом, который в свою очередь определяет то, что для кандидатов установлено требование дать согласие на трансграничную передачу данных, которое кандидатом не выполнено. Никаких гарантий и послаблений в этой части бывшим президентам конституция не содержит. Кандидат требования закона не выполнил и не может быть зарегистрирован", - сказал представитель ЦИК Игорь Чочиев.

Он подчеркнул, что "предъявление к кандидатам разных требований противоречит основополагающему принципу, заложенному конституционными законами, - принципу равенства прав и обязанностей кандидатов". Чочиев также напомнил, что у ЦИК есть копия решения Верховного суда Южной Осетии от 2017 года в отношении гражданина Эдуарда Кокойты на 17 листах, где ему было отказано в регистрации.

Центральная избирательная комиссия Южной Осетии 20 февраля завершила прием документов от инициативных групп и политических партий, ранее выдвинувших своих кандидатов в президенты. Свои документы в ЦИК на тот момент подали 15 инициативных групп и четыре политические партии, которые ранее заявили о том, что будут выдвигать своих кандидатов на должность президента Республики Южная Осетия. У Центризбиркома есть пять дней на рассмотрение документов.

О выборах президента

Парламентом Южной Осетии 21 января, в соответствии с конституцией республики, была назначена дата проведения выборов президента РЮО - 10 апреля 2022 года. Тем самым был дан официальный старт предвыборной кампании.