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В ОАЭ продлили запрет на использование частных беспилотников

Нарушителям постановления грозят штрафы и лишение свободы на срок до пяти лет

КАИР, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) продлили введенный месяц назад запрет на использование в стране частных беспилотников и легких спортивных самолетов. Соответствующее постановление принято в понедельник министерством внутренних дел.

"Запрет продлевается до дальнейшего уведомления. Физические и частные лица, у которых действуют контракты или осуществляются коммерческие проекты, связанные со съемками с применением беспилотников, могут обратиться в Генеральное управление гражданской авиации для получения разрешений в особом порядке", - подчеркивается в тексте, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

За нарушение постановления предусмотрены различные меры наказания в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до пяти лет, а также штрафы в размере до 100 тыс. дирхамов ОАЭ (примерно $27,2 тыс.).

22 января власти страны приняли решение ввести месячный запрет на использование беспилотников и легких спортивных самолетов. Постановление было принято после того, как 17 января мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" осуществили атаку с применением беспилотников и баллистических ракет на инфраструктуру Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), а также на строительную площадку в районе международного аэропорта столицы ОАЭ. В результате возникшего на одном из объектов ADNOC пожара погибли четыре человека, более пяти получили ранения.

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