Эксперт: Украина может объявить о разрыве дипотношений с РФ в случае признания ДНР и ЛНР

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Украина может ввести военное положение в случае признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), одним из шагов также может быть разрыв дипломатических отношений с РФ. Такое мнение в беседе с корр. ТАСС выразил в понедельник директор Украинского института политики Руслан Бортник.

"Главный вопрос в сложившейся ситуации - будет ли война за остальную часть Донецкой и Луганской областей после признания. С точки зрения Украины, признание республик ничего не меняет, так как она как не контролировала Донбасс, так и не будет, и это решение только усиливает присутствие там России", - сказал он. Отвечая на вопрос относительно будущих шагов Киева в случае признания республик, политолог полагает, что Украина "будет вводить те или иные форматы военного положения". "Также Украина использует эту ситуацию, чтобы положить конец Минским соглашениям и сказать, что РФ из них вышла, - продолжил он. - Возможно, будет объявление и о разрыве дипломатических отношений".

Среди прочих шагов он также назвал инициирование заседания Совета Безопасности ООН и последующее введение санкций в отношении РФ. "Реакций может быть очень много", - отметил он.

Ключевым моментом, по мнению Бортника, является даже не признание республик, а действия РФ, которые последуют за этим. "Будет ли война, будет ли РФ размещать военные базы, вводить свои войска и заключать договор о безопасности [с республиками] - в этом вопрос", - заключил политолог.

Несмотря на откровенно антироссийскую политику Киева, дипломатические отношения между Россией и Украиной сохраняются на уровне временных поверенных. Продолжает работать посольство РФ в Киеве, а также генеральные консульства в Харькове, Одессе и Львове. У Украины есть посольство в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.

О нецелесообразности разрыва дипломатических отношений, несмотря на призывы радикалов, периодически заявляет именно Киев. По словам нынешнего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, "дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году, а теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу". Он считает, что пользы от разрыва дипотношений с РФ не будет. И хотя конкретных аргументов глава МИД не приводит, известно, что в России находятся несколько миллионов трудовых мигрантов с Украины.

Вопрос о признании ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин провел в понедельник заседание Совета безопасности России, члены которого высказались за признание независимости ЛНР и ДНР. Президент РФ пока не объявил окончательного решения. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин уже провел телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В контактах с ними российский лидер сообщил, что "в ближайшее время имеет в виду подписать" указ о признании Донецкой и Луганской народных республик.

Это происходит на фоне резкого обострения напряженности на Донбассе, массированных артиллерийских обстрелов и эвакуации гражданского населения. Обострение в Донбассе началось после продолжительной истерии в западных СМИ о якобы предстоящем "российском военном вторжении" на Украину.