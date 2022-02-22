ЦИК Туркмении зарегистрировал еще троих кандидатов на выборах президента

ТАСС, 22 февраля. Центризбирком Туркмении в понедельник зарегистрировал еще троих кандидатов на предстоящих 12 марта внеочередных выборах президента страны. Об этом сообщило Государственное информационное агентство Туркмении (ТДХ).

По его данным, в Ашхабаде состоялось очередное заседание Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов. ЦИК зарегистрировал претендентов на пост президента страны - начальника санитарно-эпидемиологической службы Бабадайханского этрапа (района) Ахалского велаята (области) Максатмырата Овезгелдиева, директора научно-производственного центра "Возобновляемые источники энергии" Государственного энергетического института Туркменистана Какагелди Сарыева и директора Хозяйственного общества Wepaly gurlusyk Бабамырата Мередова. Отмечается, что кандидаты получили соответствующие удостоверения.

Также в понедельник состоялось выдвижение еще двух кандидатур. Инициативная группа из Ашхабада выдвинула на высший государственный пост проректора по научной работе Туркменского государственного института физкультуры и спорта Хыдыра Нуннаева. Кроме того, в ходе собрания инициативной группы в Дашогузском велаяте кандидатом в президенты был выдвинут председатель комитета Демократической партии Туркменистана этрапа им. Сапармурата Туркменбаши Максат Одешов.

15 февраля ЦИК объявил о начале регистрации кандидатов, первым был зарегистрирован выдвинутый Демократической партией Туркменистана сын действующего президента Сердар Бердымухамедов, занимающий пост заместителя председателя кабинета министров. 16 февраля ЦИК зарегистрировал кандидата от Аграрной партии Агаджана Бекмырадова, а через два дня - депутата нижней палаты парламента Бердымаммета Гурбанова и директора финансово-экономического среднего профессионального учебного заведения Лебапского велаята Перхата Бегенджова.

11 февраля президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на заседании верхней палаты парламента заявил, что пришло время уступить дорогу во власть молодым. Он подчеркнул, что два года назад достиг возраста пророка Мухаммеда (63 года) и теперь принял "непростое решение". На следующий день Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов объявила, что на 12 марта назначены внеочередные президентские выборы. 14 февраля в стране стартовала избирательная кампания, включающая в себя выдвижение кандидатов, их регистрацию, встречи с избирателями. После выдвижения в кандидаты от правящей Демпартии Сердар Бердымухамедов пообещал в случае победы продолжать начинания отца.