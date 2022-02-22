Черногория стала лидером по числу зарегистрированных политических партий в регионе

БЕЛГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Черногория по сравнению с другими государствами балканского региона имеет самое большое количество зарегистрированных партий в соотношении с численностью населения страны. Об этом сообщило в понедельник национальное телевидение Черногории.

"В настоящее время черногорская политическая сцена насчитывает 50 партий. Согласно данным министерства государственного управления, в период с 1 января 2021 года по 14 февраля текущего года из реестра (политических партий - прим. ТАСС) было вычеркнуто шесть партий", - говорится в сообщении.

При этом из 50 партий 17 представлены в Скупщине (81-местный парламент) Черногории. Кроме того, балканское государство ежегодно выделяет на финансирование деятельности партийного аппарата больше всех в регионе при учете количества жителей страны.

Черногория находится в глубоком политическом кризисе. 4 февраля черногорский парламент на чрезвычайном заседании вынес вотум недоверия правительству Кривокапича, голосование состоялось по инициативе вице-премьера Дритана Абазовича.

В настоящий момент политические партии ведут консультации по созданию новой коалиции либо по формированию правительства меньшинства.