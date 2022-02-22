Глава ПАСЕ предложит обсудить вопрос о признании Россией ДНР и ЛНР на встрече 11 марта

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс предложит обсудить вопрос о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на встрече Постоянного комитета в Берлине 11 марта. Об этом говорится в заявлении Кокса, опубликованном в понедельник на сайте ПАСЕ.

"Я предложу ассамблее рассмотреть этот вопрос в срочном порядке, в том числе на заседании Постоянного комитета в Берлине 11 марта", - указывается в заявлении. Кокс также призвал РФ "отменить решение и воздержаться от дальнейшего обострения ситуации".