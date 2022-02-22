Зеленский подтвердил, что "как можно быстрее" готовится выступить с обращением

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, а также "как можно быстрее" готовит обращение.

"После заседания СНБО [Совет национальной безопасности и обороны Украины] обсудил текущую ситуацию с Борисом Джонсоном. Сейчас как можно скорее готовим обращение", - написал он в ночь на вторник в Twitter.

Зеленский добавил, что у него запланированы разговоры с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.