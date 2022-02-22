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Bloomberg: США готовы временно перевести свое посольство с Украины в Польшу

США готовы временно перевести свое посольство с Украины в Польшу - Bloomberg.

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Теги
УкраинаСШАПольша
Признание суверенитета ДНР и ЛНР
Спецпредставитель ОБСЕ на Украине предостерег от кровопролития в Донбассе
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