В партии Зеленского видят возможность выйти из "Минска" из-за признания Россией ДНР и ЛНР

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Украина может выйти из минских соглашений в связи с признанием Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Такое мнение выразила депутат парламентской фракции президентской партии "Слуга народа" Мария Мезенцева.

"Для нас это отдельная возможность выйти из этих мертвых соглашений, но продолжать оказывать давление по поводу прекращения огня, обмена пленными, поиска без вести пропавших", - сказала она в ночь на вторник в эфире телеканала "Рада".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил журналистам, что его коллеги заслушали доклады относительно состояния дел на границах страны, а также обсуждают ситуацию с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета республик Донбасса. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.