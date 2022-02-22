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Признание суверенитета ДНР и ЛНР

В партии Зеленского видят возможность выйти из "Минска" из-за признания Россией ДНР и ЛНР

Депутат Мария Мезенцева назвала "мертвыми" минские соглашения

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Украина может выйти из минских соглашений в связи с признанием Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Такое мнение выразила депутат парламентской фракции президентской партии "Слуга народа" Мария Мезенцева.

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"Для нас это отдельная возможность выйти из этих мертвых соглашений, но продолжать оказывать давление по поводу прекращения огня, обмена пленными, поиска без вести пропавших", - сказала она в ночь на вторник в эфире телеканала "Рада".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил журналистам, что его коллеги заслушали доклады относительно состояния дел на границах страны, а также обсуждают ситуацию с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета республик Донбасса. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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