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СМИ: суд в Боливии продлил арест бывшей и. о. президента Жанин Аньес на три месяца

Политик находится под стражей по делу о госперевороте

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 февраля. /ТАСС/. Суд продлил на три месяца предварительный арест бывшей и. о. президента Боливии Жанин Аньес по делу о госперевороте. Об этом сообщил в понедельник телеканал Unitel Bolivia.

Арест был также продлен для экс-министра энергетики Родриго Гусмана и экс-министра юстиции Альваро Коимбры, которые являются подозреваемыми по этому же делу.

Защита просила освободить Аньес из-под стражи, поскольку за 11 месяцев прокуратура не продвинулась в расследовании и не передала дело в суд.

Аньес находится под стражей с 13 марта прошлого года. В рамках дела о государственном перевороте ей были предъявлены обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. Аньес считает себя жертвой политического преследования. 9 февраля она объявила голодовку.

В ноябре 2019 года президент Боливии Эво Моралес подал в отставку на фоне протестов против его переизбрания, которые поддержали военные. Аньес, которая на тот момент занимала пост второго вице-спикера Палаты сенаторов, объявила, что берет на себя обязанности главы государства до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. В октябре 2020 года в стране прошло новое голосование, по итогам которого президентом стал соратник Моралеса Луис Арсе.

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