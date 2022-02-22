МИД Украины заявил, что Россия нарушила международное право, признав ДНР и ЛНР

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Украинское министерство иностранных дел выступило с утверждением, согласно которому Россия нарушила международное право и суверенитет Украины, решив признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"Украина осуждает решение Российской Федерации о признании "независимости" <...> так называемых Луганской народной республики и Донецкой народной республики", - говорится в заявлении МИД, опубликованном во вторник на его сайте. По версии внешнеполитического ведомства, "такими действиями российская сторона грубо попрала основы международного права, Устав ООН, нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ".

Решение РФ о признании ДНР и ЛНР "не будет иметь никаких правовых последствий", считают в украинском МИД. "Это решение резко увеличивает эскалацию ситуации и может означать единоличный выход Российской Федерации из минских договоренностей", - полагают в дипведомстве.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.